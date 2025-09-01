Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Esta mañana en Buenos Aires, se anticipan cielos parcialmente nubosos con temperaturas que llegarán a un máximo de 15.7°C. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre si no se te olvida llevar un abrigo ligero. La mínima estará cerca de los 5.6°C, por lo que la ropa de abrigo será esencial al empezar el día. A lo largo del día, la humedad será alta, y se espera que la proporción de nubes ocasionalmente deje pasar algunos rayos de sol, iluminando la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas seguirán relativamente iguales. El cielo continuará presentando períodos nubosos, con ciertos intervalos despejados. Sin embargo, durante la noche, la temperatura descenderá, aproximándose nuevamente a los 5.6°C. Es importante tener en cuenta que no se anticipan precipitaciones significativas, mientras que la velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, asegurando una brisa constante a lo largo del día.