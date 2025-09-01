Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025
Estado meteorológico
Hoy, Formosa amanece con un clima fresco y una sensación predominante de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en 7.9°C, mientras que la humedad alcanzará niveles máximos del 96%. La velocidad del viento rondará los 22 km/h, prediciéndose una jornada con poca lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas subirán hasta 20.5°C. Aunque no se espera lluvia significativa, la humedad continuará siendo alta, alrededor del 96%, lo cual puede generar una ligera sensación de bochorno. Se recomienda mantenerse hidratado y en lugares frescos. La velocidad del viento podría intensificarse ligeramente, pero se mantendrá dentro de un rango moderado.