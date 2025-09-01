Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas estarán relativamente frescas en el inicio del día, con un mínimo de 4.2°C y no se prevé ninguna presencia de precipitaciones. Habrá una humedad alta alcanzando un 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones no variarán significativamente, continuando con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Asimismo, los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Esta tarde y noche seguirán mayormente secas sin registro de lluvia, ideal para quienes deseen disfrutar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se recomienda vestir en capas, ya que las temperaturas variarán a lo largo del día. No olviden utilizar protección solar, incluso bajo condiciones nubosas, ya que los rayos UV pueden penetrar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en Jujuy a las 07:26 horas y se ocultará a las 18:41 horas. Es un buen día para observar el amanecer si las condiciones lo permiten.