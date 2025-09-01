Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 1 de septiembre de 2025, 06:03

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas estarán relativamente frescas en el inicio del día, con un mínimo de 4.2°C y no se prevé ninguna presencia de precipitaciones. Habrá una humedad alta alcanzando un 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones no variarán significativamente, continuando con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Asimismo, los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Esta tarde y noche seguirán mayormente secas sin registro de lluvia, ideal para quienes deseen disfrutar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

También podría interesarte

Paso Cristo Redentor cerrado por la tormenta de Santa Rosa: intensas nevadas y lluvias complican rutas en Mendoza

Paso Cristo Redentor cerrado por la tormenta de Santa Rosa: intensas nevadas y lluvias complican rutas en Mendoza

Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Se recomienda vestir en capas, ya que las temperaturas variarán a lo largo del día. No olviden utilizar protección solar, incluso bajo condiciones nubosas, ya que los rayos UV pueden penetrar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en Jujuy a las 07:26 horas y se ocultará a las 18:41 horas. Es un buen día para observar el amanecer si las condiciones lo permiten.