Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Estado del tiempo

En la jornada de hoy, el clima en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima registrada será de 4.9°C, proporcionando un fresco inicio para el comienzo del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se esperan lluvias importantes en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde y la noche, las condiciones del tiempo permanecerán estables, con una temperatura máxima que alcanzará cerca de 17°C. Los vientos tendrán una influencia notable, alcanzando velocidades máximas de hasta 13 km/h. La humedad relativa del ambiente se espera que ronde entre el 35% y el 75%, lo que se traduce en un ambiente moderadamente húmedo.

Se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que consideren el uso de ropa apropiada para las oscilaciones de temperatura. Sin embargo, las condiciones climáticas prometen un día apto para disfrutar fuera. Manténganse informados sobre posibles actualizaciones del clima.