Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Actualidad climática

Condiciones climáticas para hoy en Río Negro

El día comienza en Río Negro con un clima que se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, asegurando una mañana fresca pero agradable. No se esperan precipitaciones, y el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 22 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 82%, lo cual podría generar una sensación térmica inferior a la actual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 17.1°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, brindando la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre. Por la noche, las condiciones serán similares con los vientos manteniéndose constantes. Se prevé que el tiempo permanezca seco, con una humedad relativa del aire máxima alcanzando el 82%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de septiembre de 2025

El sol tendrá su salida a las 8:33 y se pondrá a las 17:51. Este horario permitirá tener alrededor de nueve horas y media de luz diurna. A lo largo de la noche, recomendamos aprovechar para observar el cielo nocturno, que estará parcialmente despejado, ideal para admirar la luna en su fase creciente.