Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima Salta

Hoy en Salta, el clima promete un inicio del día con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima se presenta en 3.4°C, creando un ambiente fresco por la mañana. No se espera precipitación alguna, haciendo del clima ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento alcanza hasta 8 km/h, lo que no representa molestias significativas para quienes decidan disfrutar de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán a 21.2°C, ofreciendo un ambiente templado. La humedad rondará el 91%, proporcionando cierta humedad en el aire. Aunque las brisas serán moderadas, con velocidades que podrían alcanzar hasta los 9 km/h, el viento no debería ser un factor significativo en la comodidad de quienes realicen actividades nocturnas. El pronóstico se mantiene sin posibilidades de lluvia; sin embargo, se recomienda permanecer atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, siendo un buen momento para quienes disfrutan de la observación astronómica, ya que las condiciones no presentan precipitaciones ni grandes interrupciones debido al viento.