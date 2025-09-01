Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima hoy

El clima en San Juan para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9.2°C, brindando un ambiente fresco para quienes salgan de casa temprano. Durante la mañana, los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 11 km/h, acompañados de una humedad máxima del 61% que se mantendrá constante a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, haciendo necesario llevar una prenda ligera. En cuanto a los vientos, se mantendrán estables con una velocidad de hasta 11 km/h. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen día para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de septiembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Es un día con buena visibilidad, ideal para disfrutar de los paisajes y realizar caminatas al aire libre.

Disfruta del buen tiempo en San Juan y aprovecha la ocasión para salir a caminar y disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.