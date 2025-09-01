Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima hoy

Clima en Santa Cruz durante la mañana

El clima durante la mañana en Santa Cruz será parcialmente nuboso. Se espera un comienzo del día con temperaturas mínimas de 4.7°C. La humedad rondará el 80%, lo cual puede dar una sensación térmica más fresca. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 25 km/h. Para más detalles del clima visita nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo similar, con temperaturas que llegarán hasta los 40.5°C en horas de la tarde. Los vientos podrían aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h, lo que podría causar ciertas incomodidades al aire libre. Al caer la noche, el cielo mantendrá su estado parcialmente nuboso, con una disminución paulatina de la temperatura. Se aconseja tener precaución si se realizan actividades al exterior debido al viento.