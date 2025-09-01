Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre de 2025

Clima Local

Hoy en Santa Fe, el clima será principalmente despejado durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 7.9°C, con una elevada humedad que podría llegar hasta un 85%. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día, y el viento soplará con una velocidad promedio de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el panorama se mantendrá parcialmente nuboso, con la temperatura máxima alcanzando los 18.5°C. La humedad persistirá alta, proporcionando un ambiente húmedo. El viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 11 km/h. A lo largo del día, no se prevén lluvias, ofreciendo un clima apto para realizar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Para quienes tengan interés en la astronomía, la salida del sol será a las 07:28 y la puesta se producirá a las 18:06. Estos horarios proporcionan suficiente luz diurna para disfrutar plenamente de las actividades planeadas.