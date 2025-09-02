El clima da un respiro en la Ciudad: para qué día se esperan 20 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

El organismo climático reveló el pronóstico para la primera semana de septiembre, donde se espera por la llegada de temperaturas más agradables que dejan a un costado las lluvias y tormentas que cerraron agosto.

El clima agradable volverá a la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y detalló qué día se esperan 20° de máxima.

Se espera una máxima de 20° para la primera semana de septiembre. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Según su pronóstico, el día más agradable será el miércoles 3 con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10° y una máxima de 20° con vientos leves del sur por la mañana y del suroeste en la tarde.

¿Cómo va a estar el clima esta semana en AMBA?

Martes 2 de septiembre : cielo mayormente nublado con una mínima de 10° y una máxima de 17°.

Miércoles 3 de septiembre : cielo parcialmente nublado, una mínima de 10° y una máxima de 20°.

Jueves 4 de septiembre : mínima de 7° y máxima de 14° con cielo parcialmente nublado.

Viernes 5 de septiembre : algo nublado en la mañana con una mínima de 5° y una máxima de 15° con cielo parcialmente nublado.

Sábado 6 de septiembre : mínima de 6° con cielo algo nublado en la mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde con una máxima de 15°.

Domingo 7 de septiembre: cielo algo nublado con una mínima de 7° y una máxima de 17° con cielo parcialmente nublado.

El miércoles se espera una máxima de 20° en AMBA. Foto: NA (Damián Dopacio)

Recomendaciones del Servicio Meteorológico