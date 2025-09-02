Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima y Pronóstico

En Ciudad De Buenos Aires, el clima para hoy presenta un escenario de despejado, con un cielo casi sin nubes durante la mañana. Las temperaturas matutinas serán frescas, comenzando con un mínimo de 8.6°C, lo cual recomienda abrigarse adecuadamente si se sale temprano. La humedad relativa estará en un nivel del 62%, contribuyendo a una sensación térmica moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, se mantendrán las condiciones de cielo despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. Los vientos del este tendrán una velocidad promedio de 8 km/h, lo que mantendrá el aire fresco pero sin ser incómodo. Al caer la noche, continuará predominando el clima seco, con la luna saliendo a las 7:28 y la puesta del sol prevista para las 17:04. Esta transición hacia la parte más fría del día podrá implicar un descenso moderado en las temperaturas, haciendo necesario el uso de ropa de abrigo para las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

El día comenzará con el amanecer a las 7:57 y finalizará al ocaso a las 17:04. Con el cielo despejado y mínimas nubes en la atmósfera, será un día ideal para aquellos que disfrutan de observaciones astronómicas nocturnas, siempre que se eviten los lugares con contaminación lumínica.