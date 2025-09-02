Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Mendoza, el clima estará marcado por una mañana con cielo parcialmente nuboso y una temperatura que rondará los 6.6°C como mínima. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que aportará una sensación fresca en las primeras horas del día. La humedad estará presente con un porcentaje moderado, contribuyendo a la frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche en Mendoza, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 17.5°C. Aunque algunas nubes pueden aparecer, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una jornada casi libre de lluvias. Los vientos continuarán soplando con cierta intensidad pero sin mayores sorpresas.

La combinación de nubes y sol hará que la visibilidad sea extendida, ideal para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer en Mendoza se produjo a las 08:34, mientras que el anochecer ocurrirá aproximadamente a las 18:35. Esta jornada nos ofrecerá una total de horas de luz natural para aprovechar al máximo las actividades diarias.