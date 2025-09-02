Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para Salta

Este martes, 2 de septiembre de 2025, en Salta, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 21.2°C. La humedad del aire será notable, alcanzando un máximo del 91% en su punto más alto durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En las horas de la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con una ligera disminución de las temperaturas alcanzando los 11°C como mínimo. Los vientos estarán moderados, con una velocidad máxima de 8 km/h. Se recomienda estar atento a los cambios bruscos en el clima y mantenerse adecuado respectando la velocidad del viento.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Si planea salir, es aconsejable llevar consigo un abrigo ligero ya que las temperaturas pueden variar a lo largo del día. Además, la exposición directa al sol puede ser limitada debido a la cobertura nubosa, pero aún así se recomienda usar protector solar si va a estar al aire libre durante largos periodos.