Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Resumen meteorológico

En Santa Cruz, el clima de la mañana se caracterizará por cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima será de alrededor de 3.4°C, brindando una mañana fresca. No se espera precipitación durante este periodo, aunque la humedad se mantendrá relativamente alta, lo cual es típico para esta región. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero soportable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el clima en Santa Cruz continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá, alcanzando un máximo de 80%. Los vientos aumentarán en intensidad, soplando a una velocidad máxima de 25 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.