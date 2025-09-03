Llegó el día más caluroso de la semana: cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional reveló su informe para toda la jornada. El pronóstico para el resto de la semana.

Día con temperaturas primaverales. Foto: NA

Luego de la tormenta de Santa Rosa y tras temperaturas variadas. el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló su informe del clima para este miércoles 3 de septiembre.

Según el SMN, este será el día más caluroso de la primera semana del mes, con una máxima de 20 grados.

Se adelanta la primavera. Foto: NA

Cómo va a estar el clima hoy miércoles 3 de septiembre

Tras una madrugada marcada por un cielo mayormente nublado y una temperatura de 11 grados, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:

Mañana: cielo mayormente nublado, con una temperatura de 10 °C y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Tarde: se esperan 20 grados y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h.

Noche: el cierre del día contará con un descenso de la temperatura, que llegará a los 14 °C. El cielo pasará a parcialmente nublado, mientras que el viento seguirá igual que la tarde.

Cómo sigue el clima el resto de la semana