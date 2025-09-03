Llegó el día más caluroso de la semana: cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional reveló su informe para toda la jornada. El pronóstico para el resto de la semana.
Luego de la tormenta de Santa Rosa y tras temperaturas variadas. el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló su informe del clima para este miércoles 3 de septiembre.
Según el SMN, este será el día más caluroso de la primera semana del mes, con una máxima de 20 grados.
Cómo va a estar el clima hoy miércoles 3 de septiembre
Tras una madrugada marcada por un cielo mayormente nublado y una temperatura de 11 grados, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:
- Mañana: cielo mayormente nublado, con una temperatura de 10 °C y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde: se esperan 20 grados y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h.
- Noche: el cierre del día contará con un descenso de la temperatura, que llegará a los 14 °C. El cielo pasará a parcialmente nublado, mientras que el viento seguirá igual que la tarde.
Cómo sigue el clima el resto de la semana
- Jueves 4 de septiembre: mínima de 5 grados y máxima de 14.
- Viernes 5 de septiembre: la temperatura mínima será de 4 °C y la máxima de 15 °C.
- Sábado 6 de septiembre: las marcas térmicas irán desde los 5 °C a los 15 °C.
- Domingo 7 de septiembre: se estima una mínima de 7 grados y una máxima de 17.