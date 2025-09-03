Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo

El clima en Neuquén para hoy promete ser variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado con algunas nubes pasajeras. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, por lo que se recomienda un abrigo ligero al salir. El máximo índice de humedad alcanzará el 75%, aunque no se esperan precipitaciones, lo que hará que el ambiente sea relativamente seco. clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En horas de la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso mientras las temperaturas máximas avanzan hasta los 17°C. La velocidad del viento alcanzará los 13 km/h, lo cual es relativamente calmo para la región. A medida que avance la noche, el cielo se tornará un poco más nublado, aunque sin riesgo de precipitaciones. La tendencia indica que el viento podría aumentar levemente.

Generalmente, el clima de Neuquén hoy será favorable para actividades al aire libre; sin embargo, es importante considerar el uso de protector solar, ya que la radiación solar aún puede ser fuerte durante las horas de exposición máxima.