Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Clima en Salta

En Salta, el clima para la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los 3.4°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si planea salir temprano. Los vientos soplarán suaves, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que podría hacer la sensación térmica un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con una temperatura máxima cercana a los 21.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose en 0%. Los vientos podrían aumentar ligeramente en su velocidad, alcanzando hasta 9 km/h. La humedad se mantendrá en un 47%, por lo que el ambiente será moderadamente seco.