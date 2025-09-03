Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en San Juan, el clima mostrará condiciones variadas. Por la mañana, se observarán cielos parcialmente nubosos, con temperaturas llegando a un mínimo de 9.2°C, ideal para aquellos que disfrutan del fresco de la mañana. Si deseas más detalles sobre el clima, este sitio es muy útil. Los vientos durante esta franja alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar el día, el clima actualizará su semblante hacia una tendencia cálida, con máximas que probablemente lleguen a 20.4°C durante la tarde. Sin embargo, las temperaturas irán bajando ligeramente conforme la tarde cae. La humedad será moderada con un máximo de 61%, lo cual sugiere un ambiente relativamente seco. Durante la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto, facilitando una noche fresca y apacible.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en el firmamento, el amanecer se producirá a las 08:29 y el anochecer alrededor de las 18:37, permitiendo un extenso período de observación diurna. Este miércoles, el ciclo lunar llevará a la luna a salir a las 17:55, ofreciendo un espectáculo nocturno fascinante para los curiosos del cosmos.