Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Condiciones del día

En el pronóstico del tiempo para clima de hoy en Corrientes, durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.2°C, con una humedad promedio del 94%. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, lo cual podría generar una sensación térmica un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el clima en Corrientes continuará con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 18.8°C, lo que proporcionará una tarde agradable. El viento aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 19 km/h. La humedad disminuirá un poco, pero seguirá siendo significativa, por lo tanto, es recomendable mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Ante las condiciones descritas, se aconseja llevar un paraguas, ya que aunque no hay precipitaciones previstas, el porcentaje de nubosidad podría llevar a alguna formación de humedad en el ambiente durante el día. También se recomienda vestir en capas para adaptarse mejor a los cambios de temperatura que podrían presentarse entre la mañana y la tarde.