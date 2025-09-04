Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025
En el pronóstico del tiempo para clima de hoy en Corrientes, durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.2°C, con una humedad promedio del 94%. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, lo cual podría generar una sensación térmica un poco más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, el clima en Corrientes continuará con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 18.8°C, lo que proporcionará una tarde agradable. El viento aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 19 km/h. La humedad disminuirá un poco, pero seguirá siendo significativa, por lo tanto, es recomendable mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Ante las condiciones descritas, se aconseja llevar un paraguas, ya que aunque no hay precipitaciones previstas, el porcentaje de nubosidad podría llevar a alguna formación de humedad en el ambiente durante el día. También se recomienda vestir en capas para adaptarse mejor a los cambios de temperatura que podrían presentarse entre la mañana y la tarde.