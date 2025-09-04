Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Santa Fe, el clima será protagonista. Durante la mañana, se espera que el cielo esté clima parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C como mínimo y los 18.5°C como máximo. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, con un 0%, es importante considerar que la humedad alcanzará hasta un 85% en su máximo nivel.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, continuaremos con las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas seguirán siendo agradables, estabilizándose alrededor de los 18.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 21 km/h, lo cual podría provocar una sensación térmica hacia la baja. La posibilidad de lluvias persiste siendo mínima, así que es poco probable que veamos precipitaciones significativas.