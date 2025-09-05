Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima Hoy

El tiempo esta mañana en Catamarca

Hoy en Catamarca, la clima comienza con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 6.4°C. A medida que avance la mañana, el cielo puede tornarse parcialmente nuboso. La humedad mínima se sitúa en un 37%, por lo que se espera un ambiente seco. El viento soplará a una velocidad media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su pico en torno a los 23.7°C, con probabilidades muy bajas de precipitación. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, ofreciendo un clima templado y cómodo. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 16 km/h, proporcionando una brisa ligera a lo largo de la jornada.

Observaciones astronómicas para hoy