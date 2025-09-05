Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Corrientes, se anticipa un día con clima variable. Durante la mañana, se prevé una temperatura mínima de 8.2°C, con un cielo mayormente despejado y sin precipitaciones. Los vientos estarán moderados, alcanzando una velocidad de hasta 9 km/h desde el sector sureste, asegurando una atmósfera fresca y estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y la noche, se espera un incremento en la temperatura, llegando a una máxima de 18.8°C. El cielo continuará parcialmente nublado, sin indicios de lluvias significativas a lo largo del día, asegurando un ambiente seco y agradable.

La humedad relativa se mantendrá entre un 44% y un 94% durante el día, lo cual es ideal para realizar actividades al aire libre sin incomodidad o calor extremo. Es un buen día para disfrutar de actividades recreativas siempre teniendo en cuenta la brisa constante desde el este a una velocidad de entre 5 y 12 km/h.