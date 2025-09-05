Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Tiempo Meteorológico

Mañana en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas matutinas que rondarán los 6.6°C, subiendo a medida que avanza la mañana. La humedad será de alrededor del 37%, por lo que puede sentirse un clima algo más seco que de costumbre. Los vientos soplarán de manera moderada, alcanzando hasta 11 km/h, lo que generará una fresca sensación en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 17.5°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero las posibilidades de precipitaciones son muy bajas, ya que no se esperan lluvias a lo largo del día. La velocidad del viento se intensificará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h, creando una atmósfera agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el anochecer se producirá aproximadamente a las 18:35. Estos datos son ideales para planificar cualquier evento que dependa de la luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para quienes planean salir, se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero tener a mano un abrigo para la noche en caso de que las temperaturas bajen. El uso de protector solar sigue siendo aconsejable, dada la exposición solar durante las horas de mayor luz. Mantenerse hidratado es clave, especialmente bajo exposiciones prolongadas al sol.