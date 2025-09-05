Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima hoy

El día en Río Negro comenzará con nubosidad parcial y una temperatura mínima de 6.8°C. Durante la mañana, el clima permanecerá mayormente estable, sin precipitaciones significativas. La humedad alcanzará niveles superiores al 80%, creando un ambiente húmedo en las primeras horas. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad media de 22 km/h, lo que generará una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 17.1°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, ofreciendo momentos de luz solar intermitente. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, predominando del noreste. La noche será mayormente tranquila, sin pronóstico de lluvias, aunque con una persistente cobertura nubosa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:33 AM, y se pondrá a las 05:51 PM, dándonos un agradable día de poco más de nueve horas de luz natural. La fase lunar se mantendrá en su forma creciente, agregando un toque especial a las noches de Río Negro.