Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presentará con ligeras nubes en el cielo. Las temperaturas variarán entre 9.2°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 20.4°C. Los vientos tendrán una velocidad moderada, alcanzando hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones continuarán siendo estables. Se espera que las temperaturas sigan siendo agradables, rondando los 18°C a partir de las 18:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, mientras que la probabilidad de precipitaciones es baja, con cielos despejados y agradables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 08:29, mientras que el atardecer será a las 18:37. El tiempo es ideal para aquellos que desean aprovechar las últimas horas de luz del día.

Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a próximos informes climáticos para evitar sorpresas.