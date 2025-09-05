Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima actual

Durante la mañana, el cielo de Tucumán estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, proporcionando una mañana fresca. No hay probabilidad de precipitaciones, lo que significa que no se esperan lluvias en este momento del día. La humedad relativa se mantendrá entre niveles cómodos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando máximas alrededor de los 22.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y el clima seguirá siendo seco con viento proveniente del sureste. Para la noche, se espera un descenso de temperatura, pero sin cambios significativos en la nubosidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, dándonos alrededor de 10 horas y 29 minutos de luz natural. La fase lunar actual es casi llena, ideal para observaciones nocturnas.