Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima Regional

Condiciones meteorológicas para la mañana en Catamarca

En la mañana, el clima en Catamarca ofrecerá un paisaje parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán desde un mínimo de 6.4°C. Se prevé que la humedad alcance un 65%. Los vientos vendrán del sector este, trabajando con una velocidad media de 10 km/h. Aunque lluvias no están previstas, el frescor matutino requerirá abrigarse bien.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, las nubes continuarán siendo protagonistas del cielo en Catamarca, aunque con un incremento gradual de la temperatura hasta llegar a un máximo de 23.7°C. Durante estas horas, habrá un cambio en el viento, ahora proveniente del norte, intensificándose hasta alcanzar ráfagas de 21 km/h. La estabilidad del clima podría hacer agradable planear actividades al aire libre. Se espera que el anochecer sea apacible, con un lento descenso de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

El amanecer en Catamarca está programado para las 06:12 y el sol despedirá la jornada a las 18:33, ofreciendo un día pleno para disfrutar de las actividades planificadas.