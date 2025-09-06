Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por una mañana fresca con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas comenzarán en 6.6°C, un poco frescas para los que madrugan. Durante la mañana, es probable que la sensación térmica sea un poco más baja debido a los vientos provenientes del sur, que podrían alcanzar hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando una máxima de 17.5°C. Las condiciones del clima se mantendrán similares con cielos parcialmente nublados. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, sin grandes variaciones térmicas. La humedad relativa del ambiente será cercana al 37%, proporcionando una sensación de comodidad a los que prefieren el aire seco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Recomendamos llevar una prenda ligera para la noche debido a las bajas temperaturas matutinas y la posible bajada durante la noche. Es importante protegerse del viento si tiene que moverse a la intemperie por un tiempo prolongado, y aunque no hay lluvias pronosticadas, un paraguas siempre es una buena prevención en caso de cambios repentinos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

Este sábado, el amanecer en Mendoza será a las 8:34. El atardecer está previsto para las 18:35, proporcionándonos un día con unas buenas horas de luz. Aprovecha la luz del día para disfrutar de las actividades al aire libre.