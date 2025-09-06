Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima diario

Clima en Neuquén para hoy, 6 de septiembre de 2025.

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 4.9°C y los 17°C. La humedad alcanzará niveles del 75%, lo que generará un ambiente ligeramente húmedo. Los vientos podrán alcanzar una velocidad que oscilará entre los 13 km/h durante el día, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En el transcurso de la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura máxima que tocará los 17°C. Se espera que el viento continúe con velocidades similares, manteniéndose alrededor de 13 km/h, y con ráfagas que podrán alcanzar los 27 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un 0% de chance de lluvia, asegurando así un día más estable en cuanto al tiempo se refiere.