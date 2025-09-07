Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Previsión diaria

Pronóstico del clima para hoy en Córdoba

En Córdoba, el clima de esta mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancan desde los 7.3°C, acompañado por una velocidad del viento que llegará hasta los 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un bajo 0%, proporcionando una mañana tranquila para quienes deseen aprovechar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde en Córdoba, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas que alcanzarán los 21.9°C. La humedad relativa se situará en torno al 54%, mientras los vientos pueden alcanzar los 23 km/h. No hay previsión de lluvias, por lo que se espera una tarde estable.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 08:12 y el atardecer para las 18:21. Estos horarios ofrecen una excelente oportunidad para quienes disfrutan de contemplar los cielos matutinos y vespertinos.