Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025
Pronóstico del clima para hoy en Córdoba
En Córdoba, el clima de esta mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancan desde los 7.3°C, acompañado por una velocidad del viento que llegará hasta los 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un bajo 0%, proporcionando una mañana tranquila para quienes deseen aprovechar al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde en Córdoba, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas que alcanzarán los 21.9°C. La humedad relativa se situará en torno al 54%, mientras los vientos pueden alcanzar los 23 km/h. No hay previsión de lluvias, por lo que se espera una tarde estable.
Observaciones astronómicas
El amanecer está programado para las 08:12 y el atardecer para las 18:21. Estos horarios ofrecen una excelente oportunidad para quienes disfrutan de contemplar los cielos matutinos y vespertinos.