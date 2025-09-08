Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

Tiempo en Buenos Aires

Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy, Buenos Aires amaneció con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 5.6°C. Durante la mañana, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con una leve posibilidad de nubes dispersas. La atmósfera se mantendrá relativamente seca, dado que la humedad alcanzará un 55%. El viento se desplazará a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas podrían ascender hasta los 15.7°C, manteniéndose las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Hacia la noche, las temperaturas estarán descendiendo gradualmente y el viento podría incrementar levemente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. La noche presentará cielos despejados en gran parte, haciendo visible la luna en su fase creciente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025

El sol tendrá su salida a las 07:37 y su puesta a las 17:52, permitiendo disfrutar de un día con luz solar durante aproximadamente 10 horas. Mientras que la luna saldrá a las 17:06 y se ocultará a las 05:39 del día siguiente, otorgando una visual completa de las luces astronómicas.