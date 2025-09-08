Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

Condiciones Meteo

Condiciones climáticas para San Juan en la mañana

En la sección matutina de este lunes en San Juan, el clima se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima cercana a los 9.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad máxima se espera que alcance el 61%. Las condiciones son estables, sin precipitaciones pronosticadas, lo que brinda una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre durante esta mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Avanzando hacia la tarde y la noche, el cielo mantendrá un panorama parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 20.4°C. El viento del sur se intensificará con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fresca. Las condiciones continuarán estables sin lluvias esperadas, permitiendo disfrutar de un día sin grandes sobresaltos en cuanto al clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:29 y el atardecer ocurrirá a las 18:37. Aprovecha este período para disfrutar del paisaje iluminado y planear actividades mientras la luz del día lo permite.