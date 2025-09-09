Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Clima por la mañana

Hoy en Catamarca, el día comenzará con un clima despejado y temperaturas arrancando desde los 6.4°C. No se espera lluvia durante el transcurso de la mañana, siendo un día ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles agradables, haciendo del ambiente uno bastante cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, con cielos que podrán presentar algunas nubes pasajeras pero sin mayores complicaciones. Los vientos soplarán desde una dirección suroeste, promediando una velocidad de 33 km/h, pudiendo generar algunas ráfagas ocasionales. Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente, asegurando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de una cena bajo las estrellas.