Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Previsión diaria

En Ciudad de Buenos Aires, la jornada de hoy comienza con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las tempranas horas de la mañana tendrán temperaturas mínimas que llegarán a los 8.6°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá ascendiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 16°C antes del mediodía. El viento soplará con una velocidad media de 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea ligeramente fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En horas de la tarde, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso con alguna posibilidad de aclararse momentáneamente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16°C. Hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán similares, con nubes dispersas y una ligera baja de la temperatura. Los vientos persistirán del cuadrante noreste a 6 km/h, haciendo la noche algo fresca. La humedad máxima alcanzará un 66% durante el día, lo que influenciará la percepción del clima, logrando un ambiente húmedo.