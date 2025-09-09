Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

Este martes 9 de septiembre de 2025, en Jujuy, disfrutaremos de un clima parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas más bajas alcanzarán los 4.2°C, y se espera que el viento mantenga una velocidad media de unos 10 kilómetros por hora. La humedad máxima será de 85%, proporcionando una sensación fresca a primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, la temperatura subirá progresivamente hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, ofreciendo breves momentos de sol. Esperamos que los vientos se incrementen ligeramente, alcanzando una velocidad de hasta 13 km/h durante las ráfagas más fuertes. La humedad se mantendrá alta, influenciando la percepción térmica de los jujeños para el resto del día.