Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima en Mendoza

El clima en Mendoza este martes 9 de septiembre de 2025 será predominado por condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, se espera un cielo despejado por momentos con temperaturas mínimas en torno a 6.6°C. La humedad relativa alcanzará un máximo del 62% y los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, la máxima alcanzará los 17.5°C bajo un cielo que continuará parcialmente nublado. Los vientos podrán intensificarse, llegando hasta los 13 km/h. Se recomienda adecuar las actividades al aire libre según estas condiciones climáticas, ya que no se esperan precipitaciones ni grandes variaciones en las condiciones durante el resto del día.

Observaciones astronómicas

La salida del sol se producirá a las 8:34 AM y la puesta a las 18:35 PM, ofreciendo una prolongada jornada de luz para disfrutar de las actividades al aire libre si el tiempo lo permite.

Consejos y recomendaciones

Para aquellos planeando actividades en espacios abiertos, se recomienda llevar abrigo en la mañana debido a las bajas temperaturas y considerar llevar protección solar, ya que aunque esté nublado, los rayos UV pueden ser intensos.