Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 3.4°C, proporcionando un inicio de día fresco. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora, y la humedad relativa se situará en un promedio del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.2°C, haciendo que la sensación térmica sea más confortable. Los vientos podrán intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 9 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 91%, lo que podría incrementar la sensación de calidez.