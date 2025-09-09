Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Condiciones climáticas para hoy en San Juan

En la mañana de hoy, San Juan se presenta con un clima fresco, con una temperatura mínima esperada de 9.2°C. El día estará mayormente parcialmente nuboso, lo que proporcionará un ambiente templado hasta la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya llegando a la tarde, las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 20.4°C. El viento soplará con una velocidad media de 11 km/h, acompañando este clima templado aunque ligeramente nublado. Para la noche, se espera que la situación se mantenga constante, sin lluvias en el pronóstico.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 9 de septiembre de 2025. El sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37, permitiendo disfrutar de 10 horas de luz diurna.