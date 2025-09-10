Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Condiciones meteorológicas

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con bastante variabilidad durante la mañana. El cielo se mostrará parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa rondará el 65%, lo cual contribuirá a generar una sensación de frescor durante las primeras horas del día. Los vientos, predominantes del sector norte, tendrán una velocidad media de 16 km/h, aportando una ligera brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, se prevé un aumento significativo de la temperatura, alcanzando máximas de hasta 23.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin amenaza de precipitaciones, por lo que se espera un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 65%, favoreciendo un clima templado. Los vientos no presentarán cambios significativos en su velocidad, manteniendo su dirección desde el norte.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Este fenómeno garantiza prácticamente 10 horas de luz natural, lo que es ideal para disfrutar de las actividades diurnas planeadas para este día.