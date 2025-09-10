Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025
Hoy en Catamarca, el clima se presentará con bastante variabilidad durante la mañana. El cielo se mostrará parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa rondará el 65%, lo cual contribuirá a generar una sensación de frescor durante las primeras horas del día. Los vientos, predominantes del sector norte, tendrán una velocidad media de 16 km/h, aportando una ligera brisa fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y la noche, se prevé un aumento significativo de la temperatura, alcanzando máximas de hasta 23.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin amenaza de precipitaciones, por lo que se espera un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 65%, favoreciendo un clima templado. Los vientos no presentarán cambios significativos en su velocidad, manteniendo su dirección desde el norte.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Este fenómeno garantiza prácticamente 10 horas de luz natural, lo que es ideal para disfrutar de las actividades diurnas planeadas para este día.