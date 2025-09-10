Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy en Córdoba, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de alrededor de 7.3°C. Durante las primeras horas del día, la velocidad del viento será moderada, alcanzando una máxima de 14 km/h, acompañada por una humedad en el ambiente del 50%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar los 21.9°C. Los vientos tendrían una velocidad máxima de 23 km/h, proporcionando una brisa moderada en varias áreas. La humedad se mantendrá alrededor del 54%, asegurando un clima agradable durante las horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer en Córdoba será a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:21. Esto ofrece alrededor de diez horas de luz natural, ideal para actividades al aire libre.