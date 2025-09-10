Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025
Clima en la mañana de Corrientes
Este miércoles comenzaremos el día en Corrientes con temperaturas mínimas de 8.2°C. El clima será predominantemente soleado con pocas nubes en el cielo, brindando un agradable comienzo de jornada. Se registrarán vientos suaves con una velocidad máxima de alrededor de 19 km/h, aportando una ligera brisa a lo largo de la mañana. La humedad relativa alcanzará el 44%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando una máxima de 18.8°C. Se mantendrá la tendencia de cielos parcialmente cubiertos, lo que permitirá algunos momentos de sol tibio. La velocidad del viento se incrementará levemente, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h. Al caer la noche, el descenso de temperatura será gradual, alcanzando los 8.2°C nuevamente, garantizando una noche refrescante.