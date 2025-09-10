Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Reporte meteorológico

Hoy en Mendoza, el clima será caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas esperadas para el día son de cerca de 6.6°C, con una humedad del aire de aproximadamente 62%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo mayormente parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 17.5°C. Los vientos podrían alcanzar los 13 km/h, con una predominancia del viento del sector oeste. Es un buen día para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Considerando las condiciones actuales, se sugiere el uso de protección solar en caso de exposiciones prolongadas al aire libre, ya que la nubosidad no implica la ausencia de rayos UV. Las personas con alergias deben tener cuidado debido a los posibles aumentos de polen por el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:34 y se ocultará a las 18:35, proporcionando un día con una duración de 10 horas y 1 minuto de luz solar. Es un buen día para observar la salida del sol, ya que las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de un espectáculo matutino sobre la ciudad.