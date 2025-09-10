Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo para la mañana en Salta

En la mañana de este miércoles, el clima en Salta estará marcado por condiciones de parcialmente nuboso con una temperatura mínima de alrededor de 3.4°C. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.2°C conforme avance la mañana, con vientos suaves a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad relativa será alta, en torno al 91%, ofreciendo la sensación de un aire húmedo. Es un buen momento para disfrutar de las primeras horas del día antes de que incrementen las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas serán variadas, esperando alcanzar los 21.2°C durante la tarde y luego bajando gradualmente. Los vientos se mantendrán moderados con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. Es recomendable planificar cualquier salida tomando en cuenta las condiciones de parcialmente nuboso y el aumento del viento durante el transcurso de la noche. Aproveche para disfrutar al aire libre con precaución.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol se elevará alrededor de las 08:03 de la mañana y se pondrá sobre las 18:40. Este es un excelente momento para disfrutar del paisaje con una vista diáfana del atardecer en Salta.