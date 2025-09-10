Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Clima por la mañana en Santa Fe

En la mañana de hoy, el clima en Santa Fe presentará un panorama con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. La humedad relativa alcanzará aproximadamente un 40%, creando una sensación de frescor a lo largo de la mañana. No se espera precipitación, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para el resto del día, se prevén condiciones similares. Por la tarde las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.5°C. Los vientos, con una velocidad máxima de 21 km/h, soplarán desde el este, proporcionando un leve alivio al calor vespertino. Durante la noche, las condiciones meteorológicas seguirán estables con temperaturas disminuyendo gradualmente.

Lleva una chaqueta fina si planeas salir por la noche, ya que las temperaturas podrían descender.