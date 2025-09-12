Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

En Buenos Aires, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso y temperaturas matutinas rondando los 5.6°C. La humedad será considerable durante buena parte de la mañana. Al mismo tiempo, se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con cielos parcialmente cubiertos. A lo largo de la tarde, las temperaturas avanzarán hasta alcanzar un máximo de 15.7°C. Se prevé que la máxima humedad pueda llegar al 92%, manteniendo una atmósfera algo pesada para los porteños.

Se recomienda tener un paraguas a mano y planificar actividades al aire libre con previsión, ya que aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, el viento puede incrementar la sensación térmica de frescura.