El clima del fin de semana en Buenos Aires: ¿a qué hora llueve este sábado 13 de septiembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este fin de semana una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), con temperaturas que irán desde los 13 hasta los 18 grados.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este sábado 13 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), donde se espera un día de características inestables y temperaturas moderadas.

Según el organismo, el amanecer se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 13 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 18.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

Hacia la noche, no se descartan chaparrones aislados, lo que podría complicar las actividades al aire libre. La humedad seguirá siendo elevada y los vientos tendrán ráfagas de hasta 21 km/h, generando un ambiente fresco.

El pronóstico apunta a una probabilidad del 40%, por lo que se espera una intensidad leve en las precipitaciones. Lo positivo está en que se trataría de un fenómeno pasajero, aunque habrá que tener un paraguas cerca.

Llegan lluvias a la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana. Foto: SMN

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

De acuerdo con la proyección extendida, el domingo traerá un leve ascenso de la temperatura, con valores que irán de los 13 a los 22 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, lo que mantendrá la sensación de inestabilidad.

Para el lunes, el SMN anticipa condiciones similares, aunque con algo más de claridad: se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 20 grados.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

Este panorama climático, con jornadas frescas y alternancia entre nubes y precipitaciones aisladas, responde a la transición hacia la primavera, que suele caracterizarse por la variabilidad atmosférica.

Los especialistas recomiendan mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, ya que los cambios de tiempo pueden producirse con rapidez en esta época del año.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional frente a lluvias y tormentas