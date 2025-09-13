Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Tiempo en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. Las condiciones matutinas se mantendrán sin precipitaciones significativas y la humedad alcanzará niveles del 55%. Los vientos provenientes del norte tendrán una velocidad moderada, con ráfagas máximas de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el pronóstico anuncia que las condiciones se mantendrán nubosas, con temperaturas máximas alrededor de los 15.7°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad permanecerá constante, y los vientos pueden alcanzar hasta 21 km/h, proporcionando un ambiente fresco.