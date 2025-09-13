Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Tiempo en Buenos Aires
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. Las condiciones matutinas se mantendrán sin precipitaciones significativas y la humedad alcanzará niveles del 55%. Los vientos provenientes del norte tendrán una velocidad moderada, con ráfagas máximas de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el pronóstico anuncia que las condiciones se mantendrán nubosas, con temperaturas máximas alrededor de los 15.7°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad permanecerá constante, y los vientos pueden alcanzar hasta 21 km/h, proporcionando un ambiente fresco.