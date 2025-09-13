Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima en Catamarca

Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Para este sábado 13 de septiembre de 2025, el clima en Catamarca estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá cerca del 65%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas en Catamarca seguirán siendo similares. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de alrededor de 23.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h, aumentando la sensación de frescor nocturno. La probabilidad de precipitación es baja, por lo que no se espera lluvia significativa a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

El amanecer en Catamarca está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer llegará a las 18:33. Aprovecha el día para realizar actividades al aire libre y disfrutar del sol durante las horas disponibles.