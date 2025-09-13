Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima Formosa
Por Canal 26
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:02

Durante la mañana en Formosa, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, proporcionando una atmósfera serena y fresca con temperaturas que rondarán los 7.9°C. No se espera precipitación alguna y el viento se mantendrá moderado, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y la noche, se pronostica que las condiciones meteorológicas se mantendrán. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C, ofreciendo un clima cálido y agradable. La humedad relativa se ubicará en torno al 96%, proporcionando una sensación térmica levemente más elevada. Los vientos continuarán moderados.

Obsérvese que, aunque no haya lluvias, el porcentaje de humedad es elevado, lo que podría afectar a personas sensibles a cambios en la humedad.