Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025
Clima Formosa
Durante la mañana en Formosa, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, proporcionando una atmósfera serena y fresca con temperaturas que rondarán los 7.9°C. No se espera precipitación alguna y el viento se mantendrá moderado, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Para la tarde y la noche, se pronostica que las condiciones meteorológicas se mantendrán. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C, ofreciendo un clima cálido y agradable. La humedad relativa se ubicará en torno al 96%, proporcionando una sensación térmica levemente más elevada. Los vientos continuarán moderados.
Obsérvese que, aunque no haya lluvias, el porcentaje de humedad es elevado, lo que podría afectar a personas sensibles a cambios en la humedad.