Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:04

En Mendoza, el clima de la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6.6°C, creando una mañana agradable pero algo fresca para disfrutar al aire libre. La humedad relativa alcanzará valores del 37%, asegurando un ambiente moderadamente seco. No se esperan precipitaciones en esta parte del día, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. La temperatura máxima se acercará a los 17.5°C, haciendo el cierre del día confortable. La humedad se mantendrá alrededor del 37%, y no hay indicios de lluvias, lo que implica condiciones estables para cualquier plan vespertino. Los vientos serán suaves, con picos de 13 km/h, creando un contexto tranquilo y sin sobresaltos climáticos.