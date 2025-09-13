Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima Diario

En Mendoza, el clima de la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6.6°C, creando una mañana agradable pero algo fresca para disfrutar al aire libre. La humedad relativa alcanzará valores del 37%, asegurando un ambiente moderadamente seco. No se esperan precipitaciones en esta parte del día, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. La temperatura máxima se acercará a los 17.5°C, haciendo el cierre del día confortable. La humedad se mantendrá alrededor del 37%, y no hay indicios de lluvias, lo que implica condiciones estables para cualquier plan vespertino. Los vientos serán suaves, con picos de 13 km/h, creando un contexto tranquilo y sin sobresaltos climáticos.